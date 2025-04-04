Зеленский: Украина обсуждает военные контингенты на земле, в небе, на море и насчет ПВО
4 апреля украинские военные встретились со своими коллегами из Великобритании и Франции и обсудили размещение контингентов безопасности после войны: в частности, речь идет о присутствии иностранных войск на земле, в небе и на море, а также в сфере противовоздушной обороны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении и во время брифинга.
"Есть ощутимый прогресс, и я сегодня лично поблагодарил наших партнеров за это – мы формируем общее видение и конкретную основу для обеспечения безопасности. Мы в Украине не просто стремимся к миру, но и строим четкую стратегию, как сделать мир действительно надежным, действительно длительным. Я благодарен всем в Европе, кто нам в этом помогает, и важно, чтобы эта работа и дальнейшая безопасность были поддержаны Соединенными Штатами", – рассказал президент.
Во время общения с прессой Зеленский сообщил, что с украинской стороны присутствовали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, замглавы Офиса президента Павел Палиса, начальник Генерального штаба Андрей Гнатов и заместитель министра обороны Евгений Мойсюк.
Глава государства отметил, что стороны имели "серьезный, конструктивный разговор" и "поработали глубоко, очень детально".
"И очень важно, что мы будем в постоянном формате теперь так работать, с соответствующими результатами. Я не могу много деталей объявлять, потому что это такое начало, но глубокое начало этой работы", – рассказал президент.
Также глава государства отметил, что в процесс размещения контингента включены не только Франция и Британия, но и "многие другие страны", но в то же время отказался назвать точное количество участников этой коалиции.
По мнению президента, партнерам нужен еще месяц на то, чтобы иметь полное понимание военной инфраструктуры.
Стороны обсуждают присутствие иностранных войск на земле, в небе и на море, в сфере ПВО, а также в отношении "некоторых щекотливых вещей", добавил глава государства.
Он анонсировал, что партнеры будут встречаться каждую неделю на уровне военных представителей.
Украина и другие страны отдельно проговаривают, где будут размещены контингенты, подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что во время встречи он обсуждал стратегические вопросы, в частности, мандат военных контингентов и то, на какой этап договоренности Украина сможет рассчитывать на такие войска от партнеров.
"Понятно, что у командующих штабами [Франции и Британии] нет полномочий, но они донесут мои позиции своим лидерам, а также другим штабам других стран. И потом мы встретимся еще раз", – подытожил глава государства.
- 27 марта состоялась встреча "коалиции желающих", которая продолжалась два часа. Президент Зеленский пригласил союзников в Украину для совместной разработки четкого плана безопасности на земле, в небе и на море.
- Лидер Франции Макрон сообщил, что Британия и Франция направят в Украину команды для работы над укреплением украинской армии. Впоследствии Зеленский заявил, что к миссии присоединятся еще некоторые страны.
- Французский президент сообщил, что несколько стран планируют предоставить Украине "силы успокоения" для развертывания в стратегически важных районах после завершения войны.