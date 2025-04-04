Зеленский: Украина обсуждает военные контингенты на земле, в небе, на море и насчет ПВО

Владимир Зеленский (Фото: Benjamin Girette / EPA)

4 апреля украинские военные встретились со своими коллегами из Великобритании и Франции и обсудили размещение контингентов безопасности после войны: в частности, речь идет о присутствии иностранных войск на земле, в небе и на море, а также в сфере противовоздушной обороны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении и во время брифинга.

"Есть ощутимый прогресс, и я сегодня лично поблагодарил наших партнеров за это – мы формируем общее видение и конкретную основу для обеспечения безопасности. Мы в Украине не просто стремимся к миру, но и строим четкую стратегию, как сделать мир действительно надежным, действительно длительным. Я благодарен всем в Европе, кто нам в этом помогает, и важно, чтобы эта работа и дальнейшая безопасность были поддержаны Соединенными Штатами", – рассказал президент.

Во время общения с прессой Зеленский сообщил, что с украинской стороны присутствовали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, замглавы Офиса президента Павел Палиса, начальник Генерального штаба Андрей Гнатов и заместитель министра обороны Евгений Мойсюк.

Глава государства отметил, что стороны имели "серьезный, конструктивный разговор" и "поработали глубоко, очень детально".

"И очень важно, что мы будем в постоянном формате теперь так работать, с соответствующими результатами. Я не могу много деталей объявлять, потому что это такое начало, но глубокое начало этой работы", – рассказал президент.

Также глава государства отметил, что в процесс размещения контингента включены не только Франция и Британия, но и "многие другие страны", но в то же время отказался назвать точное количество участников этой коалиции.

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По мнению президента, партнерам нужен еще месяц на то, чтобы иметь полное понимание военной инфраструктуры.

Стороны обсуждают присутствие иностранных войск на земле, в небе и на море, в сфере ПВО, а также в отношении "некоторых щекотливых вещей", добавил глава государства.

Он анонсировал, что партнеры будут встречаться каждую неделю на уровне военных представителей.

Украина и другие страны отдельно проговаривают, где будут размещены контингенты, подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что во время встречи он обсуждал стратегические вопросы, в частности, мандат военных контингентов и то, на какой этап договоренности Украина сможет рассчитывать на такие войска от партнеров.

"Понятно, что у командующих штабами [Франции и Британии] нет полномочий, но они донесут мои позиции своим лидерам, а также другим штабам других стран. И потом мы встретимся еще раз", – подытожил глава государства.