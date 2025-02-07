Умеров получил двух новых заместителей – Мойсюка и Чуркина

Рустем Умеров (Фото: Минобороны)

Кабинет министров 7 февраля назначил Евгения Мойсюка и Валерия Чуркина заместителями министра обороны Рустема Умерова. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Ранее президент Владимир Зеленский объявил об увольнении Мойсюка с должности специального уполномоченного президента по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины. Он занимал должность с 13 февраля 2024 года.

До этого с 2019-го по 2021 год был командующим Десантно-штурмовыми войсками. В 2021 году стал заместителем на тот момент главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Валерий Чуркин в свою очередь был командиром Центра масштабирования технологических решений при ВСУ, который в свое время создал Залужный.