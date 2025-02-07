Умеров получил двух новых заместителей – Мойсюка и Чуркина
Кабинет министров 7 февраля назначил Евгения Мойсюка и Валерия Чуркина заместителями министра обороны Рустема Умерова. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Ранее президент Владимир Зеленский объявил об увольнении Мойсюка с должности специального уполномоченного президента по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины. Он занимал должность с 13 февраля 2024 года.
До этого с 2019-го по 2021 год был командующим Десантно-штурмовыми войсками. В 2021 году стал заместителем на тот момент главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Валерий Чуркин в свою очередь был командиром Центра масштабирования технологических решений при ВСУ, который в свое время создал Залужный.
- 1 октября 2024-го правительство уволило заместителя министра обороны Станислава Гайдера и государственного секретаря ведомства Людмилу Дараган.
- 5 ноября правительство уволило еще одного заместителя Умерова – Юрия Джигира.
- 8 ноября правительство уволило Александра Сергия с должности замминистра обороны.
- 24 января Умеров анонсировал увольнение своего заместителя Клименкова. Он заявил, что подаст соответствующее ходатайство Кабмину. Свое решение Умеров объяснил неудовлетворительной работой в сфере закупок.