Уволен еще один заместитель Умерова

Юрий Джигир (Фото: пресс-служба Слуги народа)

На заседании во вторник, 5 ноября, правительство уволило Юрия Джигира с должности заместителя министра обороны. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Джигир был заместителем министра обороны Рустема Умерова чуть больше года – с 27 сентября 2023-го. Сам Умеров возглавил ведомство 6 сентября того же года.

С 2015 по 2017 годы он был внештатным советником министра финансов. В 2016-2018 годах он стал внештатным советником и. о. министра здравоохранения, работая над разработкой и введением реформы финансирования. В июле 2018 года Джигира назначили заместителем министра финансов Украины. В 2020 году он вернулся к поддержке дальнейших реформ в государственном финансировании развития человеческого капитала Украины в качестве консультанта международных организаций развития.

1 октября правительство уволило заместителя министра обороны Станислава Гайдера и государственного секретаря ведомства Людмилу Дараган.

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