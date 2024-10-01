Кабмин уволил заместителя министра обороны и госсекретаря ведомства

Станислав Гайдер (Фото: Минобороны)

На заседании во вторник, 1 октября, правительство одобрило увольнение одного из заместителей министра обороны и государственного секретаря ведомства. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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По его словам, Станислав Гайдер уволен с должности заместителя главы Минобороны.

А Людмила Дараган покинула должность государственного секретаря ведомства. Временно возложено исполнение обязанностей госсекретаря Минобороны на Никиту Никитенко.

Утром 1 октября министр обороны Рустем Умеров подписал представление к КМУ об увольнении своих заместителей – Станислава Гайдера, Александра Сергея, Юрия Джигира, а также госсекретаря Дараган.

Он добавил, что Гайдер переходит на должность руководителя Офиса министра.

25 сентября Умеров рассказал, почему назначил Тимошенко своим советником: министерству нужно было найти специалиста для работы с коммуникациями. По его словам, Минобороны долгое время искало такого человека, но все кандидаты отказывались.

В тот же день стало известно, что Минобороны решило объединить свои закупочные агентства – Агентство оборонных закупок и Государственный оператор тыла в одно предприятие.

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