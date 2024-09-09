Зеленский назначил временного руководителя Закарпатской ОГА

Мирослав Белецкий (Фото: Wikipedia)

В понедельник, 9 сентября, Зеленский назначил временного исполняющего обязанности главы Закарпатской областной государственной администрации. Об этом говорится в указе №625/2024, опубликованном на сайте Офиса президента.

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"Временно возложить исполнение обязанностей главы Закарпатской областной государственной администрации на Белецкого Мирослава Золтановича", – говорится в документе.

Белецкому 48 лет. С 2021 года он занимал должность первого заместителя председателя Закарпатской ОГА. Также Белецкий – депутат Закарпатского областного совета VI, VII и VIII созывов. С 25 ноября 2021 года входит в состав постоянной комиссии облсовета по бюджету.

8 сентября Зеленский уволил Виктора Микиту с должности главы Закарпатской ОГА. В тот же день глава государства назначил его замглавы Офиса президента.

24 августа Зеленский подписал указ о назначении Негоды главой Тернопольской ОВА.

6 сентября правительство согласовало увольнение Микиты с должности главы Закарпатской ОГА.

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