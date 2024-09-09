Зеленський призначив тимчасового очільника Закарпатської ОДА

Мирослав Білецький (Фото: Wikipedia)

У понеділок, 9 вересня, Зеленський призначив тимчасового виконувача обов’язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Про це йдеться в указі №625/2024, опублікованому на сайті Офісу президента.

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"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації на Білецького Мирослава Золтановича", – йдеться в документі.

Білецькому 48 років. З 2021 року він обіймав посаду першого заступника голови Закарпатської ОДА. Також Білецький – депутат Закарпатської обласної ради VI, VII та VIII скликань. З 25 листопада 2021 року входить до складу постійної комісії облради з питань бюджету.

8 вересня Зеленський звільнив Віктора Микиту з посади голови Закарпатської ОДА. В той самий день глава держави призначив його заступником очільника Офісу президента.

24 серпня Зеленський підписав указ про призначення Негоди очільником Тернопільської ОВА.

6 вересня уряд погодив звільнення Микити з посади голови Закарпатської ОДА.

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