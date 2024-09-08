Зеленський призначив двох заступників голови Офісу президента

Ірина Верещук (Фото: Офіс президента)

У неділю, 6 вересня, президент Володимир Зеленський призначив двох нових заступників очільника Офісу президента. Про це йдеться в указах, опублікованих на сайті ОП.

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Так, указом №621/2024 Зеленський призначив колишню віцепрем'єр-міністерку – міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук на посаду заступника керівника ОП.

Також указом №619/2024 Зеленський звільнив Віктора Микиту з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації, а указом №620/2024 призначив його заступником голови ОП. Він очолював область з грудня 2021 року.

ВРУ на засіданні 5 вересня проголосувала за звільнення Верещук із посади віцепрем'єр-міністерки — міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

6 вересня уряд погодив звільнення Микити з посади голови Закарпатської ОДА.

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