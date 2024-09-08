Зеленский назначил двух заместителей главы Офиса президента

Ирина Верещук (Фото: Офис президента)

В воскресенье, 6 сентября, президент Владимир Зеленский назначил двух новых заместителей главы Офиса президента. Об этом говорится в указах, опубликованных на сайте ОП.

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Так, указом №621/2024 Зеленский назначил бывшую вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук на должность заместителя руководителя ОП.

Также указом №619/2024 Зеленский уволил Виктора Микиту с должности главы Закарпатской областной государственной администрации, а указом №620/2024 назначил его заместителем главы ОП. Он возглавлял область с декабря 2021 года.

ВРУ на заседании 5 сентября проголосовала за увольнение Верещук с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

6 сентября правительство согласовало увольнение Микиты с должности главы Закарпатской ОГА.

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