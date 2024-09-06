Согласовано увольнение главы Закарпатья

Виктор Микита возглавлял область почти три года

Виктор Микита (Фото: Facebook главы Закарпатской ОВА)

Кабинет министров согласовал увольнение Виктора Микиты с должности главы Закарпатской облгосадминистрации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Такое решение правительство приняло на заседании 6 сентября. Далее президент Владимир Зеленский должен подписать соответствующий указ.

Микита возглавлял Закарпатье с декабря 2021 года. До этого он занимал должность заместителя начальника Управления СБУ в Запорожской области. Затем был переведен на аналогичную должность в центральный аппарат СБУ.

На этой неделе в правительстве проходят масштабные кадровые ротации.

Часть министров переходит в Офис президента, а некоторые сотрудники ОП теперь будут работать в министерствах.

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