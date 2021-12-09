Закарпатье возглавил Микита. Пришел на должность из СБУ: что еще о нем известно

Сегодня, 9 декабря, новым главой Закарпатской ОГА назначен Виктор Микита. Об сообщил в Telegram представитель Кабинета министров в Раде Тарас Мельничук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Согласовано назначение Микиты Виктора Федоровича председателем Закарпатской областной государственной администрации", - написал Мельничук.

Микита родился в Закарпатской области. Занимал должность заместителя начальника Управления СБУ в Запорожской области. Потом был переведен на аналогичную должность в центральный аппарат СБУ.

Согласно информации в е-декларации, за 2020 год в СБУ он заработал 562 000 грн. Его супруга Виктория Микита занимается предпринимательской деятельностью в сфере грузового автотранспорта, ее доход выше – 1,5 млн грн. Семья воспитывает двоих сыновей – Вадима и Дмитрия, а также дочь Эмму.

По официальной информации, Микита владеет недвижимостью в Закарпатье – у него дом и два земельных участка в селе Бараницы. У жены есть квартира в Ужгороде и земельный участок. Семья пользуется легковым автомобилем AUDI A6 2018 года выпуска, а также владеет значительным количеством грузовых автомобилей.

Читайте также: Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА: он снялся с выборов в пользу "слуги"

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.