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Закарпатье возглавил Микита. Пришел на должность из СБУ: что еще о нем известно

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2021, 15:02
Закарпатье возглавил Микита. Пришел на должность из СБУ: что еще о нем известно - Фото
Виктор Микита (фото - скриншот видео Youtube)

Сегодня, 9 декабря, новым главой Закарпатской ОГА назначен Виктор Микита. Об сообщил в Telegram представитель Кабинета министров в Раде Тарас Мельничук.

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"Согласовано назначение Микиты Виктора Федоровича председателем Закарпатской областной государственной администрации", - написал Мельничук.

Микита родился в Закарпатской области. Занимал должность заместителя начальника Управления СБУ в Запорожской области. Потом был переведен на аналогичную должность в центральный аппарат СБУ.

Согласно информации в е-декларации, за 2020 год в СБУ он заработал 562 000 грн. Его супруга Виктория Микита занимается предпринимательской деятельностью в сфере грузового автотранспорта, ее доход выше – 1,5 млн грн. Семья воспитывает двоих сыновей – Вадима и Дмитрия, а также дочь Эмму.

По официальной информации, Микита владеет недвижимостью в Закарпатье – у него дом и два земельных участка в селе Бараницы. У жены есть квартира в Ужгороде и земельный участок. Семья пользуется легковым автомобилем AUDI A6 2018 года выпуска, а также владеет значительным количеством грузовых автомобилей.

Читайте также: Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА: он снялся с выборов в пользу "слуги"

Яна Катасонова
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