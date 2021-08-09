Зеленский назначил командующих Воздушных сил и Десантно-штурмовых войск
Президент Владимир Зеленский назначил командующих в Вооруженных силах. Об этом сообщает пресс-служба ОП, опубликованы соответствующие указы.
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Зеленский представил новых командующих во время поездки на остров Змеиный.
Командующим Воздушных сил назначен генерал-майор Николай Олещук, уволен генерал-полковник Сергей Дроздов.
До этого генерал-майор Олещук занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего Воздушного командование "Восток".
По информации MilitaryAviation.in.UA, за период службы прошел путь от начальника расчета ЦВМ и цифровых вычислителей отделения боевого управления радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона – до командира зенитной ракетной бригады, проходил службу в должности заместителя начальника штаба командования Воздушных сил.
Командующим Десантно-штурмовых войск назначен полковник Максим Миргородский.
По словам Зеленского, полковник Миргородский был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Он – первый участник войны на востоке Украины, который стал полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого.
Президент согласовал и министр обороны назначил еще ряд военначальников.
Командующим оперативного командования "Юг" стал генерал-майор Андрей Ковальчук.
Зеленский отметил, что генерал-майор Ковальчук имеет звание Героя Украины. Во время активных боев на Донбассе он командовал 80-й аэромобильной бригадой. Участник обороны Луганского аэропорта. Дважды ранен. Награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого.
Командующим оперативного командования "Восток" назначен генерал-майор Олег Микац.
Генерал-майор Микац с сентября 2014 руководил обороной Донецкого аэропорта, считается одним из ключевых командиров в этих боях.
Командующим оперативного командования "Запад" назначен полковник Сергей Литвинов.
Полковник Литвинов за личный вклад в укрепление обороноспособности Украины, мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей награжден орденом "За мужество" III степени.
Заместителем начальника Генерального штаба назначен полковник Владимир Коваль.
"Это опытные офицеры, и, самое главное, и это сейчас является нашим подходом – все они имеют боевой опыт", – подчеркнул президент.
- 27 июля президент подписал указ об отставке главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.
- 28 июля Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ и командующего ООС, а также уволил командующего ДШВ.
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