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Зеленский назначил командующих Воздушных сил и Десантно-штурмовых войск

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2021, 21:27
Зеленский назначил командующих Воздушных сил и Десантно-штурмовых войск - Фото
Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский назначил командующих в Вооруженных силах. Об этом сообщает пресс-служба ОП, опубликованы соответствующие указы.

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Зеленский представил новых командующих во время поездки на остров Змеиный.

Командующим Воздушных сил назначен генерал-майор Николай Олещук, уволен генерал-полковник Сергей Дроздов.

До этого генерал-майор Олещук занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего Воздушного командование "Восток".

По информации MilitaryAviation.in.UA, за период службы прошел путь от начальника расчета ЦВМ и цифровых вычислителей отделения боевого управления радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона – до командира зенитной ракетной бригады, проходил службу в должности заместителя начальника штаба командования Воздушных сил.

Командующим Десантно-штурмовых войск назначен полковник Максим Миргородский.

По словам Зеленского, полковник Миргородский был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Он – первый участник войны на востоке Украины, который стал полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого.

Президент согласовал и министр обороны назначил еще ряд военначальников. 

Командующим оперативного командования "Юг" стал генерал-майор Андрей Ковальчук.

Зеленский отметил, что генерал-майор Ковальчук имеет звание Героя Украины. Во время активных боев на Донбассе он командовал 80-й аэромобильной бригадой. Участник обороны Луганского аэропорта. Дважды ранен. Награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого.

Командующим оперативного командования "Восток" назначен генерал-майор Олег Микац.

Генерал-майор Микац с сентября 2014 руководил обороной Донецкого аэропорта, считается одним из ключевых командиров в этих боях.

Командующим оперативного командования "Запад" назначен полковник Сергей Литвинов.

Полковник Литвинов за личный вклад в укрепление обороноспособности Украины, мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей награжден орденом "За мужество" III степени.

Заместителем начальника Генерального штаба назначен полковник Владимир Коваль

"Это опытные офицеры, и, самое главное, и это сейчас является нашим подходом – все они имеют боевой опыт", – подчеркнул президент.

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Наталия Медведева
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Владимир Зеленский ДШВ воздушные силы Максим Миргородский Николай Олещук
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