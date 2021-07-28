Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ, командующих десантно-штурмовых войск и ООС

Президент Владимир Зеленский решил заменить начальника Генерального штаба Вооруженных сил, командующего десантно-штурмовых войск ВСУ и командующего Операции объединенных сил. Об этом сообщает Офис президента.

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С должностей освобождены Сергей Корнийчук, Евгений Мойсюк и Владимир Кравченко.

Начальником Генштаба ВСУ назначен Сергей Шаптала.

Командующим ООС – Александр Павлюк.

Олег Синайко назначен заместителем главы Службы внешней разведки.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

В ОП отмечают, что Зеленский акцентирует внимание командиров всех уровней в ВСУ, руководителей в сфере обороны и в секторе безопасности на необходимости активизировать модернизацию армии и подготовку военнослужащих к защите Украины в условиях современной войны.

"Сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны. Наши военные должны быть готовы к максимально эффективному выполнению задач в любых условиях", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что эффективное взаимодействие между командирами и руководителями всех уровней – это основа успешного функционирования сферы обороны и сектора безопасности.

"После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в Министерстве обороны ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития Вооруженных сил в целом", – резюмировал Зеленский.

СПРАВКА. Сергей Шаптала – генерал-майор ВСУ, командующий войсками оперативного командования "Запад". Герой Украины. Ранее начальник штаба – первый заместитель командующего войсками оперативного командования "Юг" (2017-2020), командир 128-й Мукачевской горно-пехотной бригады (2014-2017). Александр Павлюк - генерал-лейтенант ВСУ, командующий войсками оперативного командования "Запад" (2017-2020). С лета 2020 командующий подготовки командования Сухопутных войск.

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Наталия Медведева

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