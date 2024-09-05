Зеленский уволил трех замов Ермака: двое уже пошли на Кабмин, о третьей неизвестно

До назначения в ОП Юлия Соколовская была министершей социальной политики

Юлия Соколовская (Фото: AnnaYa22)

Президент Владимир Зеленский своими указами уволил трех заместителей главы Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующие документы появились на сайте главы государства.

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Так, президент уволил Николая Точицкого и Алексея Кулебу – первый возглавил Министерство культуры и стратегических коммуникаций, второй стал вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития общин и территорий.

Также Зеленский уволил Юлию Соколовскую – о ее дальнейшей судьбе в государственном управлении пока неизвестно.

До назначения в ОП в марте 2020 года она была министром социальной политики (с августа 2019-го)

Ранее, 3 сентября, глава государства уволил еще одного заместителя Ермака – Ростислава Шурму. По состоянию на сейчас, его тоже никуда не назначали.

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