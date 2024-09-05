Зеленский уволил трех замов Ермака: двое уже пошли на Кабмин, о третьей неизвестно
Президент Владимир Зеленский своими указами уволил трех заместителей главы Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующие документы появились на сайте главы государства.
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Так, президент уволил Николая Точицкого и Алексея Кулебу – первый возглавил Министерство культуры и стратегических коммуникаций, второй стал вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития общин и территорий.
Также Зеленский уволил Юлию Соколовскую – о ее дальнейшей судьбе в государственном управлении пока неизвестно.
До назначения в ОП в марте 2020 года она была министром социальной политики (с августа 2019-го)
Ранее, 3 сентября, глава государства уволил еще одного заместителя Ермака – Ростислава Шурму. По состоянию на сейчас, его тоже никуда не назначали.
- 3 сентября глава "слуг" в Раде заявил, что более 50% Кабинета министров будут изменены – на этой неделе можно ожидать "большую перезагрузку правительства".
- 4 сентября Рада проголосовала за отставку министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. Также уволен Денис Малюська с должности министра юстиции.
- 5 сентября парламент проголосовал за увольнение Дмитрия Кулебы с поста главы МИД, назначив на эту должность его первого заместителя Андрея Сибигу.
- Также была уволена Ирина Верещук с должности главы Минреинтеграции.
- Ольгу Стефанишину назначили на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министра юстиции.
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