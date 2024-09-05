Рада назначила заместителя Ермака Алексея Кулебу министром развития общин и территорий

Алексей Кулеба (Фото: КГГА)

Верховная Рада на заседании 5 сентября согласовала назначение Алексея Кулебы на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

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"За" проголосовали 240 нардепов.

В 2023 году президент Владимир Зеленский назначил Алексея Кулебу заместителем руководителя Офиса президента вместо Кирилла Тимошенко. Ранее Кулеба был председателем Киевской областной администрации дважды: с 8 февраля по 15 марта 2022 и с 21 мая 2022 по 24 января 2023 года.

С ноября 2019 года он возглавлял Департамент городского благоустройства Киевского городского совета, а с января 2021 по февраль 2022 был первым заместителем председателя КГГА по вопросам самоуправления.

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