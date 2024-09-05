Рада назначила Стефанишину главой Минюста

Ольгу Стефанишину назначили главой Минюста. Она также останется вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Ольга Стефанишина (Фото: ЕРА)

Верховная Рада на заседании 5 сентября назначила Ольгу Стефанишину на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министра юстиции. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

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"За" проголосовали 253 парламентария.

3 сентября уже бывший министр юстиции Денис Малюська написал заявление об увольнении.

О такой замене в июле сообщала Украинская правда. Тогда Малюська иронизировал по поводу этой информации, а собеседники LIGA.net в Верховной Раде тоже не имели информации о планируемых кадровых изменениях.

Ранее 5 сентября парламент проголосовал за увольнение Дмитрия Кулебы с поста главы МИД, назначив на эту должность его первого заместителя Андрея Сибигу.

Также была уволена Ирина Верещук с должности главы Минреинтеграции.

4 сентября Рада проголосовала за отставку министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. Президент в тот же день уволил Ростислава Шурму с должности заместителя руководителя ОП Ермака.

Зеленский пока не берется прогнозировать, какие должности могут получить министры после отставки – говорит еще рано об этом говорить.

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