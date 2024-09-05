Рада назначила Андрея Сибигу новым министром иностранных дел

Парламент назначил Андрея Сибигу новым министром иностранных дел на заседании 5 сентября

Андрей Сибига (Фото: Офис президента)

Верховная Рада на заседании 5 сентября назначила Андрея Сибигу новым министром иностранных дел после того, как ранее уволила с этого поста Дмитрия Кулебу. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

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"За" проголосовали 258 парламентариев.

Фото: Ярослав Железняк/Telegram

Ранее Рада уволила Дмитрия Кулебу с должности главы МИД. Сибига был его первым заместителем.

Андрей Сибига начал свою дипломатическую карьеру в 1997 году.

С 2003 по 2008 год работал в МИДе, был советником-посланником в Польше и директором Департамента консульской службы. С 2016 по 2021 год был послом Украины в Турции.

В мае 2021 года Сибига стал заместителем руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Награжден орденами "За заслуги" II (2021) и III степени (2020).

4 сентября Рада проголосовала за отставку министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. Также уволен Денис Малюська с должности министра юстиции. Президент в тот же день уволил Ростислава Шурму с должности заместителя руководителя ОП Ермака.

Зеленский пока не берется прогнозировать, какие должности могут получить министры после отставки – говорит еще рано об этом говорить.

5 сентября Рада уволила Ирину Верещук с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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