США и другие союзники Украины отреагировали на отставку Кулебы

Министры иностранных дел стран-союзниц Украины с теплом отозвались о работе с Дмитрием Кулебой

Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Отставку министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы прокомментировали его зарубежные коллеги. В США, Германии и Литве отметили, что с политиком было приятно работать.

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Глава МИД Германии Анналена Бербок поблагодарила Кулебу не только за профессиональную деятельность, но и просто за теплые отношения.

"Долгие разговоры в ночных поездах, на G7, на передовой, в Брюсселе, перед разбомбленной электростанцией. Мало людей, с которыми я работала так близко, как с тобой, Дмитрий Кулеба. Вы ставите людей своей страны выше себя. Всего лучшего от всего сердца — мы встретимся снова, когда мир и свобода наконец-то вернутся в Украину", – написала политик в X.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис также назвал Кулебу своим другом. Он отметил, что работать с украинским политиком было почетным делом.

"Мой дорогой друг, ты поставил очень высокую планку не только для своего преемника, но и для министра иностранных дел любой страны. Было за честь защищать Украину и Европу, желаю тебе успехов в будущем", – написал он на своей странице в X.

Государственный секретарь США и глава МИД Энтони Блинкен 5 сентября пообщался по телефону с Кулебой, о чем сообщил на официальной странице. Он поблагодарил его за "принципиальное руководство внешней политикой Украины" и подчеркнул, что США продолжат оказывать помощь и поддержку Украине в войне с Россией.

Секретарь Госдепа США Метью Миллер во время брифинга 5 сентября отметил, что не может оценивать значение отставки Кулебы для политики Украины. Он лишь добавил, что Блинкену было приятно сотрудничать с украинским министром.

"Министр иностранных дел Кулеба был исключительным партнером Соединенных Штатов в нашей работе по поддержке Украины, в отражении агрессии России и борьбе с агрессией России, а также в работе, которую мы проделали для мобилизации дипломатической поддержки. В некотором смысле министр иностранных дел Кулеба был нашим главным партнером в поездках по всему миру, пытаясь получить дипломатическую поддержку как для поддержки Украины, так и для привлечения России к ответственности", – сказал Миллер.