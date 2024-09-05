США та інші союзники України відреагували на відставку Кулеби

Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Відставку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби прокоментували його закордонні колеги. У США, Німеччині та Литві наголосили, що з політиком було приємно працювати.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок подякувала Кулебі не лише за професійну діяльність, а й просто за теплі стосунки.

"Довгі розмови в нічних поїздах, на G7, на передовій, у Брюсселі, перед розбомбленою електростанцією. Мало людей, з якими я працювала так близько, як з тобою, Дмитро Кулеба. Ти ставиш людей своєї країни вище за себе. Усього найкращого з щирого серця — ми зустрінемося знову, коли мир і свобода нарешті повернуться в Україну", – написала пані політик у X.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс також назвав Кулебу своїм другом. Він наголосив, що працювати з українським політиком було почесною справою.

"Мій дорогий друже, ти поставив дуже високу планку не лише для свого наступника, а й для міністра закордонних справ будь-якої країни. Було за честь захищати Україну та Європу, бажаю тобі успіхів у майбутньому", – написав він на своїй сторінці у X.

Державний секретар США та глава МЗС Ентоні Блінкен 5 вересня поспілкувався телефоном з Кулебою, про що повідомив на офіційній сторінці. Він подякував йому за "принципове керівництво зовнішньою політикою України" і наголосив, що США продовжать надавати допомогу та підтримку Україні у війні з Росією.

Секретар Держдепу США Метью Міллер під час брифінгу 5 вересня зазначив, що не може оцінювати значення відставки Кулеби для політики України. Він лише додав, що Блінкену було приємно співпрацювати з українським міністром.

"Міністр закордонних справ Кулеба був винятковим партнером Сполучених Штатів у нашій роботі з підтримки України, у відображенні агресії Росії та боротьбі з агресією Росії, а також у роботі, яку ми проробили для мобілізації дипломатичної підтримки. У певному сенсі міністр закордонних справ Кулеба був нашим головним партнером у поїздках у всьому світі, намагаючись отримати дипломатичну підтримку як для підтримки України, так і для притягнення Росії до відповідальності", – сказав Міллер.