Заместителя Ермака Андрея Сибигу назначили на должность первого заместителя Кулебы
Кабинет Министров на заседании 12 апреля назначил заместителя главы Офиса президента Андрея Сибигу первым заместителем министра иностранных дел. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
На заседании Кабмин уволил Николая Точицкого с должности заместителя министра иностранных дел.
На должность первого заместителя главы МИД назначили Андрея Сибигу, который ранее был заместителем главы Офиса президента.
Точицкий занимал должность замминистра иностранных дел с сентября 2021 года. В свою очередь, Сибига был назначен заместителем руководителя Офиса президента 31 мая 2021 года.
До этого, с 2016 года, работал чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, до этого был директором департамента консульской службы МИД.
- 26 марта 2024 года Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО.
- На его место был назначен Александр Литвиненко, ранее возглавлявший Службу внешней разведки.
- Данилов отправится послом в Молдову. Также на дипломатическое направление переводится бывший главком ВСУ Залужный – он будет послом в Британии.
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