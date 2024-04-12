Заместителя Ермака Андрея Сибигу назначили на должность первого заместителя Кулебы

Андрей Сибига (Фото: Офис президента)

Кабинет Министров на заседании 12 апреля назначил заместителя главы Офиса президента Андрея Сибигу первым заместителем министра иностранных дел. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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На заседании Кабмин уволил Николая Точицкого с должности заместителя министра иностранных дел.

На должность первого заместителя главы МИД назначили Андрея Сибигу, который ранее был заместителем главы Офиса президента.

Точицкий занимал должность замминистра иностранных дел с сентября 2021 года. В свою очередь, Сибига был назначен заместителем руководителя Офиса президента 31 мая 2021 года.

До этого, с 2016 года, работал чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, до этого был директором департамента консульской службы МИД.

26 марта 2024 года Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО.

На его место был назначен Александр Литвиненко, ранее возглавлявший Службу внешней разведки.

Данилов отправится послом в Молдову. Также на дипломатическое направление переводится бывший главком ВСУ Залужный – он будет послом в Британии.

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