Заместителя Ермака Андрея Сибигу назначили на должность первого заместителя Кулебы
Андрей Сибига (Фото: Офис президента)

Кабинет Министров на заседании 12 апреля назначил заместителя главы Офиса президента Андрея Сибигу первым заместителем министра иностранных дел. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

На заседании Кабмин уволил Николая Точицкого с должности заместителя министра иностранных дел.

На должность первого заместителя главы МИД назначили Андрея Сибигу, который ранее был заместителем главы Офиса президента.

Точицкий занимал должность замминистра иностранных дел с сентября 2021 года. В свою очередь, Сибига был назначен заместителем руководителя Офиса президента 31 мая 2021 года.

До этого, с 2016 года, работал чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, до этого был директором департамента консульской службы МИД.

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