Подоляк: Про призначення Залужного послом до Британії заявили публічно, щоб зняти спекуляції

Подоляк упевнений, що призначення Залужного було узгоджено з Британією на всіх рівнях

Михайло Подоляк (Фото: скриншот з відео)

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що президент Володимир Зеленський публічно заявив про призначення колишнього головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного послом у Великій Британії, щоб "зняти спекуляції". Про це він повідомив у інтерв'ю LIGA.net.

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За його словами, призначення Залужного було погоджено з Британією, щоб "зняти питання спекуляцій та будь-яких інформаційних заяв".

"Мені подобається, що у політиці президента є прямолінійність, це знімає спекулятивні моменти. Я думаю, що на непублічному рівні були консультації, не бачу тут проблем", – сказав Подоляк.

Він визнав, що публічне оголошення про призначення посла до остаточного узгодження є нетиповим для дипломатії.

"Але ми живемо в умовах повномасштабної війни, і президент сказав це публічно, щоб зняти напругу. Це досить ефективна технологія, щоб не було конспірології", — заявив радник голови ОП.

8 лютого 2024 року президент Зеленський звільнив Валерія Залужного та призначив на посаду головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Залужному він запропонував "залишитися в команді", проте не уточнив, на якій посаді. 9 лютого Зеленський надав звання Героя України Залужному.

Зеленський пояснив зміну головнокомандувача ЗСУ та низки військових командирів необхідністю "перезавантаження".

7 березня президент погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача Збройних Сил України на посаду посла України у Британії.

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