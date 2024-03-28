Подоляк: Про призначення Залужного послом до Британії заявили публічно, щоб зняти спекуляції
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що президент Володимир Зеленський публічно заявив про призначення колишнього головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного послом у Великій Британії, щоб "зняти спекуляції". Про це він повідомив у інтерв'ю LIGA.net.
За його словами, призначення Залужного було погоджено з Британією, щоб "зняти питання спекуляцій та будь-яких інформаційних заяв".
"Мені подобається, що у політиці президента є прямолінійність, це знімає спекулятивні моменти. Я думаю, що на непублічному рівні були консультації, не бачу тут проблем", – сказав Подоляк.
Він визнав, що публічне оголошення про призначення посла до остаточного узгодження є нетиповим для дипломатії.
"Але ми живемо в умовах повномасштабної війни, і президент сказав це публічно, щоб зняти напругу. Це досить ефективна технологія, щоб не було конспірології", — заявив радник голови ОП.
- 8 лютого 2024 року президент Зеленський звільнив Валерія Залужного та призначив на посаду головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Залужному він запропонував "залишитися в команді", проте не уточнив, на якій посаді. 9 лютого Зеленський надав звання Героя України Залужному.
- Зеленський пояснив зміну головнокомандувача ЗСУ та низки військових командирів необхідністю "перезавантаження".
- 7 березня президент погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача Збройних Сил України на посаду посла України у Британії.
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