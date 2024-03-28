Подоляк: О назначении Залужного послом в Британию заявили публично, чтобы снять спекуляции

Подоляк уверен, что назначение Залужного было согласовано с Британией на всех уровнях

Михаил Подоляк (Фото: скриншот с видео)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что президент Владимир Зеленский публично заявил о назначении бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного послом в Великобритании, чтобы "снять спекуляции". Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

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По его словам, назначение Залужного было согласовано с Британией, чтобы "снять вопрос спекуляций и всяких информационных заявлений".

"Мне нравится, что в политике президента есть прямолинейность, это снимает спекулятивные моменты. Я думаю, что на непубличном уровне были консультации, не вижу здесь проблем", — сказал Подоляк.

Он признал, что публичное объявление о назначении посла до окончательного согласования нетипично для дипломатии.

"Но мы живем в условиях полномасштабвойной войны и президент сказал это публично, чтобы снять напряжение. Это как раз достаточно эффективная технология, чтобы не было конспирологии", — заявил советник главы ОП.

8 февраля 2024 года президент Зеленский уволил Валерия Залужного и назначил на должность главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Залужному он предложил "остаться в команде", однако не уточнил, на каком посту. 9 февраля Зеленский присвоил звание Героя Украины Залужному.

Зеленский объяснил смену главнокомандующего ВСУ и ряда военных командиров необходимостью "перезагрузки".

7 марта президент согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего Вооруженными Силами Украины на должность посла Украины в Британии.

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