Подоляк: О назначении Залужного послом в Британию заявили публично, чтобы снять спекуляции
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что президент Владимир Зеленский публично заявил о назначении бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного послом в Великобритании, чтобы "снять спекуляции". Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.
По его словам, назначение Залужного было согласовано с Британией, чтобы "снять вопрос спекуляций и всяких информационных заявлений".
"Мне нравится, что в политике президента есть прямолинейность, это снимает спекулятивные моменты. Я думаю, что на непубличном уровне были консультации, не вижу здесь проблем", — сказал Подоляк.
Он признал, что публичное объявление о назначении посла до окончательного согласования нетипично для дипломатии.
"Но мы живем в условиях полномасштабвойной войны и президент сказал это публично, чтобы снять напряжение. Это как раз достаточно эффективная технология, чтобы не было конспирологии", — заявил советник главы ОП.
- 8 февраля 2024 года президент Зеленский уволил Валерия Залужного и назначил на должность главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Залужному он предложил "остаться в команде", однако не уточнил, на каком посту. 9 февраля Зеленский присвоил звание Героя Украины Залужному.
- Зеленский объяснил смену главнокомандующего ВСУ и ряда военных командиров необходимостью "перезагрузки".
- 7 марта президент согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего Вооруженными Силами Украины на должность посла Украины в Британии.
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