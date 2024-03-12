Залужному в Британии придется справиться с популярностью, нужны аргументы — экс-посол

Пристайко заявил, что британцы также устают от войны, а Залужному придется "вдохнуть новую жизнь" в поддержку

Валерий Залужный (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

Бывшему главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Валерию Залужному, если его назначат послом в Великобритании, придется искать новые аргументы для усиления помощи Киеву. Об этом сообщил экс-посол в Лондоне Вадим Пристайко в интервью Украинской правде.

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По его словам, кандидатура Залужного на эту должность рассматривалась некоторое время, а многие украинцы обрадуются его назначению.

Он отметил, что первый вызов для генерала — это справиться с волной популярности, так как в Британии хорошо знают его и ждут.

"Но когда эйфория пройдет, одной из самых больших задач будет восстановить и вдохнуть новую жизнь в поддержку, оказываемую нам партнерами. К величайшему сожалению, все устают, война длится годами. И наши британские друзья также устают", — сказал Пристайко.

Дипломат заявил, что Залужному придется находить новые аргументы и варианты поддержки для Украины.

"Сначала будет непросто переключиться с военного на дипломата. Но уверен, что это будет не только успешная миссия, но и вообще что-нибудь новое", — заявил бывший посол.

8 февраля 2024 года президент Зеленский уволил Валерия Залужного и назначил на должность главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Залужному он предложил "остаться в команде", однако не уточнил, на каком посту. 9 февраля Зеленский присвоил звание Героя Украины Залужному.

Зеленский объяснил смену главнокомандующего ВСУ и ряда военных командиров необходимостью "перезагрузки".

7 марта президент согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего Вооруженными Силами Украины на должность посла Украины в Британии.

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