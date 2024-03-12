Залужному в Британії доведеться впоратися із популярністю, потрібні аргументи — експосол

Пристайко заявив, що британці також втомлюються від війни, а Залужному доведеться "вдихнути нове життя" в підтримку

Валерій Залужний (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

Колишньому головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному, якщо його призначать послом у Великій Британії, доведеться шукати нові аргументи для посилення допомоги Києву. Про це повідомив експосол у Лондоні Вадим Пристайко в інтерв'ю Українській правді.

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За його словами, кандидатура Залужного на цю посаду розглядалася деякий час, а багато українців зрадіють його призначенню.

Він зазначив, що перший виклик для генерала — це впоратися з хвилею популярності, оскільки у Британії його добре знають і чекають.

"Але коли ейфорія пройде, одним із найбільших завдань буде відновити і вдихнути нове життя у підтримку, що надається нам партнерами. На превеликий жаль, усі втомлюються, війна триває роками. І наші британські друзі також втомлюються", — сказав Пристайко.

Дипломат заявив, що Залужному доведеться знаходити нові аргументи та варіанти підтримки для України.

"Спочатку буде непросто переключитися з військового на дипломата. Але впевнений, що це буде не лише успішна місія, а й взагалі щось нове", – заявив колишній посол.

8 лютого 2024 року президент Зеленський звільнив Валерія Залужного та призначив на посаду головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Залужному він запропонував "залишитися в команді", проте не уточнив, на якій посаді. 9 лютого Зеленський надав звання Героя України Залужному.

Зеленський пояснив зміну головнокомандувача ЗСУ та низки військових командирів необхідністю "перезавантаження".

7 березня президент погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача Збройних Сил України на посаду посла України у Британії.

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