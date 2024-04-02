Еміне Джапарова (Фото: пресслужба форуму Україна 30)

Еміне Джапарову звільнено з посади першої заступниці міністра закордонних справ. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Джапарову звільнено із МЗС за рішенням уряду на засіданні 2 квітня.

22 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Джапарової постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні.

На посаді заступниці глави МЗС Дмитра Кулеби Джапарова пропрацювала майже чотири роки – з 10 червня 2020-го.

26 березня Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО.

На його місце був призначений Олександр Литвиненко, який раніше очолював Службу зовнішньої розвідки.

Данілов вирушить послом у Молдову. Також на дипломатичний напрямок переводиться колишній головком ЗСУ Залужний — він буде послом у Британії.

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