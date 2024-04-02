Джапарова уволена с должности первого заместителя министра иностранных дел
Эмине Джапарова уволена с должности первого заместителя министра иностранных дел. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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Джапарову уволили из МИД решением правительства на заседании 2 апреля.
22 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Джапаровой постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене.
На должности заместителя главы МИД Дмитрия Кулебы Джапарова проработала почти четыре года – с 10 июня 2020-го.
- 26 марта Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО.
- На его место был назначен Александр Литвиненко, ранее возглавлявший Службу внешней разведки.
- Данилов отправится послом в Молдову. Также на дипломатическое направление переводится бывший главком ВСУ Залужный – он будет послом в Британии.
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