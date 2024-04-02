Эмине Джапарова (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Эмине Джапарова уволена с должности первого заместителя министра иностранных дел. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Джапарову уволили из МИД решением правительства на заседании 2 апреля.

22 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Джапаровой постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене.

На должности заместителя главы МИД Дмитрия Кулебы Джапарова проработала почти четыре года – с 10 июня 2020-го.

26 марта Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО.

На его место был назначен Александр Литвиненко, ранее возглавлявший Службу внешней разведки.

Данилов отправится послом в Молдову. Также на дипломатическое направление переводится бывший главком ВСУ Залужный – он будет послом в Британии.

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