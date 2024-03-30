Президент Володимир Зеленський анонсував продовження кадрових ротацій у державних структурах. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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"Ми продовжуємо перезавантаження державних інституцій. Сьогодні відбулось кілька замін. Це ще не все – не всі рішення, які підготовлені", – сказав президент.

Він нагадав, що 30 березня підписав нові укази щодо звільнення радників – кожному висловив подяку за роботу.

"Ми робимо Офіс [президента] більш функціональним", – заявив Зеленський.

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29 березня президент звільнив заступників керівника ОП Андрія Смирнова й Олексія Дніпрова. На їхнє місце призначено Олену Ковальську й ексзаступницю міністра юстиції Ірину Мудру.

30 березня Зеленський звільнив свого першого помічника Сергія Шефіра та одну радницю, а також відсторонив зі збереженням посади ще чотирьох радників.

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