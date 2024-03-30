Президент Владимир Зеленский анонсировал продолжение кадровых ротаций в государственных структурах. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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"Мы продолжаем перезагрузку государственных институций. Сегодня произошло несколько замен. Это еще не все – не все решения, которые подготовлены", – сказал президент.

Он напомнил, что 30 марта подписал новые указы по увольнению советников – каждому выразил благодарность за работу.

"Мы делаем Офис [президента] более функциональным", – заявил Зеленский.

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29 марта президент уволил заместителей руководителя ОП Андрея Смирнова и Алексея Днепрова. На их место назначены Елена Ковальская и экс-замминистра юстиции Ирина Мудрая.

30 марта Зеленский уволил своего первого помощника Сергея Шефира и одну советницу, а также отстранил с сохранением должности еще четырех советников.

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