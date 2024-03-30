Зеленський звільнив свого першого помічника та ще низку радників

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

30 березня президент Володимир Зеленський ухвалив низку рішень: звільнив свого першого помічника та одну радницю, а також відсторонив зі збереженням посади ще чотирьох радників. Про це йдеться на сайті ОП.

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Указом №207/2024 Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника президента, а також указом №208/2024 Альону Вербицьку з посади радниці — Уповноваженої президента з питань забезпечення прав захисників України.

Також указом №209/2024 президент увільнив Наталію Пушкарьову від виконання обов'язків Уповноваженої президента України з питань волонтерської діяльності (поза штатом).

Зокрема глава держави увільнив Михайла Радуцького, Сергія Трофімова та Олега Устенка з посад позаштатних радників президента указами: №210/2024, №211/2024, №212/2024.

Вчора Зеленський звільнив заступників керівника ОП Андрія Смирнова й Олексія Дніпрова. На їхнє місце призначено Олену Ковальську й ексзаступницю міністра юстиції Ірину Мудру.

26 березня Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО.

На його місце був призначений Олександр Литвиненко, який раніше очолював Службу зовнішньої розвідки.

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