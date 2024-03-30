Зеленский уволил своего первого помощника и еще ряд советников

Сегодня Зеленский уволил своего первого помощника Сергея Шефира

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

30 марта президент Владимир Зеленский принял ряд решений: уволил своего первого помощника и одну советницу, а также отстранил с сохранением должности еще четырех советников. Об этом идет речь на сайте ОП.

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Указом №207/2024 Зеленский уволил Сергея Шефира с должности первого помощника президента, а также указом №208/2024 Алену Вербицкую с должности советника – Уполномоченного президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины.

Также указом №209/2024 президент освободил Наталью Пушкареву от исполнения обязанностей Уполномоченного президента Украины по вопросам волонтерской деятельности (вне штата).

В частности глава государства уволил Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова и Олега Устенко с должностей внештатных советников президента указами: №210/2024, №211/2024, №212/2024.

Вчера Зеленский уволил заместителей руководителя ОП Андрея Смирнова и Алексея Днепрова. На их место назначены Елена Ковальская и экс-замминистра юстиции Ирина Мудрая.

26 марта Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО.

На его место был назначен Александр Литвиненко, ранее возглавлявший Службу внешней разведки.

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