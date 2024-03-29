Зеленський звільнив двох заступників Єрмака і призначив нових
Президент Володимир Зеленський звільнив двох заступників глави Офісу президента. Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави.
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В указах йдеться про звільнення заступників керівника ОП Андрія Смирнова і Олексія Дніпрова.
На їхнє місце призначено Олену Ковальську і ексзаступницю міністра юстиції Ірину Мудру.
Смирнов з 2019 року обіймав посаду в ОП та відповідав за судову реформу. До цього був успішним адвокатом, його підзахисними була низка одіозних політиків. У лютому 2023-го на LIGA.net вийшло інтерв'ю зі Смирновим "Я не живу з Татаровим". Як Андрій Смирнов зрікається Портнова і захищає брата".
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- Також сьогодні Зеленський погодив призначення екссекретаря РНБО Данілова послом України у Молдові.