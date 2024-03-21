Міністр часів Януковича Табачник отримав 15 років заочно, псевдосенатор РФ Ворона – 12

Дмитро Табачник (Фото: LIGA.net)

Колишній міністр освіти та науки Дмитро Табачник отримав 15 років тюрми заочно, а ексначальнику Державної реєстраційної служби Дмитра Ворону присудили 12 років теж заочно. Обидва обіймали посади за часів колишнього президента-утікача Віктора Януковича. Також у засуджених конфісковано майно на понад 200 млн грн, повідомила Служба безпеки України.

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Наразі обидва зловмисники переховуються у Росії й на тимчасово окупованій території, там вони проводять підривну діяльність проти України, зауважує відомство.

За даними спецслужби, засуджені перебувають на прямому зв’язку з кадровим співробітником Федеральної служби безпеки РФ Олегом Козловим – той служить у Департаменті оперативної інформації П'ятої служби. Вона відповідає за міжнародний напрямок роботи, зокрема, й за підривну діяльність проти України.

Під координацією Козлова, пише СБУ, Табачник регулярно надавав загарбникам власні прогнози щодо розвитку суспільно-політичної ситуації в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Окрім цього, за вказівкою агресора Табачник консультував щодо проведення псевдореферендумів незаконних гауляйтерів Володимира Сальдо та Євгена Балицького, зауважує відомство. Ці колаборанти очолюють російські адміністрації окупованих частин Херсонщини та Запоріжжя.

Спецслужба зазначає, що ще одним завданням Табачника було надання місцевим колаборантам "методичної" допомоги щодо переформатування освітньої галузі за російськими стандартами, а за співпрацю з загарбниками колишнього міністра призначили незаконним "радником" Балицького та включили до складу місцевого осередку партії "Єдина Росія".

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За даними слідства, Ворона також був радником Балицького – саме він підготував звернення гауляйтера до російського диктатора Володимира Путіна, в якому той пропонував нагородити російських військових та колаборантів, які брали участь в окупації частини території на півдні України.



Окрім цього колишній чиновник допомагав росіянам створювати окупаційні органи, зокрема формувати "штат" однодумців, а згодом Ворона став незаконним "сенатором РФ від Запорізької області" та переїхав до Москви, повідомляє відомство.

Правоохоронці зауважують, що обидва фігуранти також причетні до численних фактів розграбування майна місцевих аграріїв та захоплення їхніх підприємств.

Суд визнав Табачника та Ворону винними за трьома статтями Кримінального кодексу: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, пособництво державі-агресору та порушення законів та звичаїв війни.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення засуджених до відповідальності, підсумовують в СБУ.

Дмитро Ворона (Фото: ресурс окупантів)

У квітні 2023 року Дмитро Ворона потрапив під санкції РНБО, що дозволило запустити щодо нього процедуру конфіскації. 31 липня ВАКС стягнув його майно у дохід держави.

У листопаді Україна ввела санкції проти колишнього прем’єра Миколи Азарова, ексміністра Табачника та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, яку розшукує Міжнародний кримінальний суд у справі про викрадення дітей.

30 січня 2024 року до державного бюджету надійшли перші санкційні гроші – понад 32 млн грн. Йдеться про власні кошти Ворони, Сальдо та фінанси з підприємства російського олігарха Олега Дерипаски.

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