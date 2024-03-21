Министр времен Януковича Табачник получил 15 лет заочно, псевдосенатор РФ Ворона – 12

Дмитрий Табачник (Фото: LIGA.net)

Бывший министр образования и науки Дмитрий Табачник получил 15 лет тюрьмы заочно, а экс-начальнику Государственной регистрационной службы Дмитрию Ворону присудили 12 лет тоже заочно. Оба занимали должности во времена бывшего президента-беглеца Виктора Януковича. Также у осужденных конфисковано имущество более чем на 200 млн грн, сообщила Служба безопасности Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Оба злоумышленника скрываются в России и на временно оккупированной территории, там они проводят подрывную деятельность против Украины, отмечает ведомство.

По данным спецслужбы, осужденные находятся на прямой связи с кадровым сотрудником Федеральной службы безопасности РФ Олегом Козловым – тот служит в Департаменте оперативной информации Пятой службы. Она отвечает за международное направление работы, в том числе и за подрывную деятельность против Украины.

Под координацией Козлова, пишет СБУ, Табачник регулярно предоставлял захватчикам собственные прогнозы развития общественно-политической ситуации в Украине после начала полномасштабного вторжения России.

Кроме того, по указанию агрессора Табачник консультировал по проведению псевдореферендумов незаконных гауляйтеров Владимира Сальдо и Евгения Балицкого, отмечает ведомство. Эти коллаборанты возглавляют российские администрации оккупированных частей Херсона и Запорожья.

Спецслужба отмечает, что еще одной задачей Табачника было предоставление местным коллаборантам "методической" помощи по переформатированию образовательной отрасли по российским стандартам, а за сотрудничество с захватчиками бывшего министра назначили незаконным "советником" Балицкого и включили в состав местного отделения партии "Единая Россия".

Читайте также: СБУ: Задержана приспешница Сальдо, она оборудовала военные госпитали оккупантам – фото

По данным следствия, Ворона также был советником Балицкого – именно он подготовил обращение гауляйтера к российскому диктатору Владимиру Путину, в котором тот предлагал наградить российских военных и коллаборантов, участвовавших в оккупации части территории на юге Украины.



Кроме этого, бывший чиновник помогал россиянам создавать оккупационные органы, в частности формировать "штат" единомышленников, а впоследствии Ворона стал незаконным "сенатором РФ от Запорожской области" и переехал в Москву, сообщает ведомство.

Правоохранители отмечают, что оба фигуранта также причастны к многочисленным фактам разграбления имущества местных аграриев и захвата их предприятий.

Суд признал Табачника и Ворону виновными по трем статьям Уголовного кодекса: государственная измена, совершенная в условиях военного положения, пособничество государству-агрессору и нарушение законов и обычаев войны.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению приговоренных к ответственности, заключают в СБУ.

Дмитрий Ворона (Фото: ресурс окупантов)

В апреле 2023 года Дмитрий Ворона попал под санкции СНБО, что позволило запустить по нему процедуру конфискации. 31 июля ВАКС взыскал его имущество в доход государства.

В ноябре Украина ввела санкции против бывшего премьера Николая Азарова, экс-министра Табачника и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, разыскиваемой Международным уголовным судом по делу о похищении детей.

30 января 2024 года в государственный бюджет поступили первые санкционные деньги – более 32 млн. грн. Речь идет о собственных средствах Вороны, Сальдо и финансах с предприятия российского олигарха Олега Дерипаски.

Читайте также: В Украине будут судить "главу" террористической ЛНР – тот в оккупации