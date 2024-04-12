Заступника Єрмака Сибігу призначили першим заступником Кулеби

Андрій Сибіга (Фото: Офіс президента)

Кабінет Міністрів на засіданні 12 квітня призначив заступника керівника Офісу президента Андрія Сибігу першим заступником міністра закордонних справ. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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На засіданні Кабмін звільнив Миколу Точицького з посади заступника міністра закордонних справ.

На посаду першого заступника глави МЗС призначили Андрія Сибігу, який раніше був заступником керівника Офісу президента.

Точицький обіймав посаду заступника міністра закордонних справ із вересня 2021 року. Своєю чергою, Сибіга був призначений заступником керівника Офісу президента 31 травня 2021 року.

До цього, з 2016 року, працював надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, перед цим був директором департаменту консульської служби МЗС.

26 березня 2024 року Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО.

На його місце був призначений Олександр Литвиненко, який раніше очолював Службу зовнішньої розвідки.

Данілов вирушить послом у Молдову. Також на дипломатичний напрямок переводиться колишній головком ЗСУ Залужний — він буде послом у Британії.

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