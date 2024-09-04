Рада поддержала отставку Камышина и провалила увольнение Верещук
В среду, 4 сентября, Верховная Рада проголосовала за отставку министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина. В то же время для освобождения Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий не хватило голосов. Об этом сообщили народные депутаты от Голоса Ярослав Железняк и Европейской солидарности Алексей Гончаренко.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
По словам нардепов, за увольнение Камышина проголосовали 243 парламентария.
А за увольнение Верещук проголосовали 214 депутатов.
Новость дополняется...