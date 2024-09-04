Рада поддержала отставку Камышина и провалила увольнение Верещук

Александр Камышин (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

В среду, 4 сентября, Верховная Рада проголосовала за отставку министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина. В то же время для освобождения Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий не хватило голосов. Об этом сообщили народные депутаты от Голоса Ярослав Железняк и Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

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По словам нардепов, за увольнение Камышина проголосовали 243 парламентария.

А за увольнение Верещук проголосовали 214 депутатов.

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