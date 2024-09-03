Зеленский объяснил отставки в правительстве: назвал пять задач для Украины
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина должна усилить некоторые направления в правительстве – подготовлены соответствующие кадровые решения и изменения в Офисе президента. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.
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"Осень будет чрезвычайно важной для Украины. И наши государственные институты должны быть настроены так, чтобы Украина достигла всех результатов, которые нам нужны, – всем нам. Для этого мы должны усилить некоторые направления в правительстве, и подготовлены кадровые решения. Также будут изменения в Офисе ", – заявил он.
Президент рассчитывает "на несколько иной вес" отдельных направлений украинской внешней и внутренней политики.
Он перечисляет пять направлений:
→ требуется большее взаимодействие между центральной властью и общинами, особенно во время подготовки к зиме;
→ нужно усиливать на всех уровнях результаты Украины в оборонном производстве, в частности, так, чтобы было проще привлекать инвестиции партнеров в стратегические отрасли промышленности (Зеленский называет результаты в оборонке "значительными");
→ Украине нужно "значительно усилить" работу с НАТО, для этого нужно "особое взаимодействие";
→ Украине нужны реальные переговоры по членству в Евросоюзе, подготовка соответствующих частей будущего соглашения – это "очень четкая одновременно и юридическая, и политическая работа", за которую будет персональная ответственность;
→ нужно соединить "доверие к Украине, силу украинского духа, отношения с партнерами" и задачи, стоящие перед Украиной в противодействии российской пропаганде и защите украинского культурного наследия.
"Нам нужен новый уровень одновременно информационной работы, культурной и дипломатической. И новый уровень отношений с глобальным украинским сообществом", – пояснил последний пункт Зеленский.
В общем, сейчас "пора дать новые силы" правительственным институтам Украины, подытожил президент.
- Глава "слуг" в Раде заявил, что более 50% штатной численности Кабинета министров претерпевает изменения – на этой неделе можно ожидать "большую перезагрузку правительства".
Ранее вечером в Верховную Раду поступили заявления об отставке от главы Минстратегпрома Александра Камышина , Минюста Дениса Малюськи, Минзащиты окружающей среды Руслана Стрельца и главы фонда Госимущества Виталия Коваля.
- Впоследствии стало известно о таких же заявлениях от вице-премьеров Стефанишиной и Верещук – последняя, заявил собеседник LIGA.net, пойдет на Минюст.
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