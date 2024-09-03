Зеленський пояснив відставки в уряді: назвав п'ять завдань для України

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має посилити деякі напрямки в уряді – підготовлено відповідні кадрові рішення та зміни в Офісі президента. Про це голова держави розповів у вечірньому зверненні.

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"Осінь буде надзвичайно важливою для України. І наші державні інституції мають бути налаштовані так, щоб Україна досягла всіх результатів, які нам потрібні, – усім нам. Для цього ми маємо посилити деякі напрямки в уряді, і підготовлені кадрові рішення. Також будуть зміни в Офісі", – заявив він.

Президент розраховує "на дещо іншу вагу" окремих напрямків української зовнішньої та внутрішньої політики.

Він перераховує п'ять напрямків:

→ потрібно більше взаємодії між центральною владою та громадами, особливо у час підготовки до зими;

→ потрібно посилювати на всіх рівнях результати України в оборонному виробництві, зокрема так, щоб було простіше залучати інвестиції партнерів у стратегічні галузі промисловості (Зеленський називає результати в оборонці "значними");

→ Україні потрібно "значно посилити" роботу з НАТО, для цього потрібна "особлива взаємодія";

→ Україні треба реальні переговори щодо членства у Євросоюзі, підготовка відповідних частин майбутньої угоди – це "дуже чітка одночасно і юридична, і політична робота", за котру буде персональна відповідальність;

→ потрібно поєднати "довіру до України, силу українського духу, відносини з партнерами" і завдання, що стоять перед Україною у протидії російській пропаганді та захисті української культурної спадщини.

"Нам потрібен новий рівень одночасно інформаційної роботи, культурної та дипломатичної. І новий рівень відносин із глобальною українською спільнотою", – пояснив останній пункт Зеленський.

Загалом, зараз "час дати нові сили" урядовим інституціям України, підсумував президент.

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