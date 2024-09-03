Зеленський пояснив відставки в уряді: назвав п'ять завдань для України
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має посилити деякі напрямки в уряді – підготовлено відповідні кадрові рішення та зміни в Офісі президента. Про це голова держави розповів у вечірньому зверненні.
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"Осінь буде надзвичайно важливою для України. І наші державні інституції мають бути налаштовані так, щоб Україна досягла всіх результатів, які нам потрібні, – усім нам. Для цього ми маємо посилити деякі напрямки в уряді, і підготовлені кадрові рішення. Також будуть зміни в Офісі", – заявив він.
Президент розраховує "на дещо іншу вагу" окремих напрямків української зовнішньої та внутрішньої політики.
Він перераховує п'ять напрямків:
→ потрібно більше взаємодії між центральною владою та громадами, особливо у час підготовки до зими;
→ потрібно посилювати на всіх рівнях результати України в оборонному виробництві, зокрема так, щоб було простіше залучати інвестиції партнерів у стратегічні галузі промисловості (Зеленський називає результати в оборонці "значними");
→ Україні потрібно "значно посилити" роботу з НАТО, для цього потрібна "особлива взаємодія";
→ Україні треба реальні переговори щодо членства у Євросоюзі, підготовка відповідних частин майбутньої угоди – це "дуже чітка одночасно і юридична, і політична робота", за котру буде персональна відповідальність;
→ потрібно поєднати "довіру до України, силу українського духу, відносини з партнерами" і завдання, що стоять перед Україною у протидії російській пропаганді та захисті української культурної спадщини.
"Нам потрібен новий рівень одночасно інформаційної роботи, культурної та дипломатичної. І новий рівень відносин із глобальною українською спільнотою", – пояснив останній пункт Зеленський.
Загалом, зараз "час дати нові сили" урядовим інституціям України, підсумував президент.
- Голова "слуг" у Раді заявив, що понад 50% штатної чисельності Кабінету міністрів зазнає змін – цього тижня можна очікувати "велике перезавантаження уряду".
Раніше ввечері до Верховної Ради надійшли заяви про відставку від голови Мінстратегпрому Олександра Камишіна, Мін'юсту Дениса Малюськи, Мінзахисту довкілля Руслана Стрільця та голови фонду Держмайна Віталія Коваля.
- Згодом стало відомо про такі ж заяви від віцепрем'єрок Стефанішиної та Верещук – остання, заявив співрозмовник LIGA.net, піде на Мін'юст.
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