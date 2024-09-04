Рада підтримала відставку Камишіна й провалила звільнення Верещук

За звільнення Камишіна проголосували 243 депутати. За словами нардепів, він має бути призначений стратегічним радником голови ОП

Олександр Камишін (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

У середу, 4 вересня, Верховна Рада проголосувала за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. Водночас для звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем'єр-міністерки — міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій не вистачило голосів. Про це повідомили народні депутати від Голосу Ярослав Железняк та від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.

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За словами нардепів, за звільнення Камишіна проголосували 243 парламентарі.

Железняк уточнив, що Камишін не йде на посаду заступника голови Офісу президента, про що писали деякі медіа. Він, за словами нардепа, буде працювати у статусі стратегічного радника.

А за звільнення Верещук проголосували 214 депутатів.

3 вересня до Верховної Ради надійшли заяви про відставку від трьох міністрів, зокрема Камишіна та очільника Фонду державного майна.

Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

3 вересня голова "слуг" у Раді заявив, що понад 50% штатної чисельності Кабінету міністрів зазнає змін – цього тижня можна очікувати "велике перезавантаження уряду".

Того самого дня Зеленський повідомив, що Україна має посилити деякі напрямки в уряді – підготовлено відповідні кадрові рішення, також будуть зміни в ОП.

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