Очільник МЗС Кулеба подав у відставку

Заява буде розглянута на одному з найближчих пленарних засідань

Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

У середу, 4 вересня, до Верховної Ради надійшла заява про відставку від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

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За його словами, заява Кулеби буде розглянута на одному з найближчих пленарних засідань.

За словами двох співрозмовників LIGA.net в керівництві фракції Слуга народу, голосування щодо звільнення Кулеби відбудеться 4 вересня.

Вони розповіли, що призначення наступника Кулеби заплановано на 5 вересня. Наразі головним кандидатом є Андрій Сибіга, нині перший заступник міністра закордонних справ.

3 вересня голова "слуг" у Раді заявив, що понад 50% штатної чисельності Кабінету міністрів зазнає змін – цього тижня можна очікувати "велике перезавантаження уряду".

Того самого дня LIGA.net писала, що цього тижня ВРУ має звільнити голову МЗС Кулебу.

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