Глава МИД Кулеба подал в отставку
В среду, 4 сентября, в Верховную Раду поступило заявление об отставке от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
По его словам, заявление Кулебы будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.
По словам двух собеседников LIGA.net в руководстве фракции Слуга народа, голосование по увольнению Кулебы состоится 4 сентября.
Они рассказали, что назначение преемника Кулебы запланировано на 5 сентября. Главным кандидатом является Андрей Сибига, ныне первый заместитель министра иностранных дел.
- 3 сентября глава "слуг" в Раде заявил, что более 50% штатной численности Кабинета министров претерпит изменения – на этой неделе можно ожидать "большую перезагрузку правительства".
- В тот же день LIGA.net писала, что на этой неделе ВРУ должна уволить главу МИД Кулебу.
Читайте также: Зеленский уволил заместителя Ермака Шурму