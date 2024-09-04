Глава МИД Кулеба подал в отставку

Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний

Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

В среду, 4 сентября, в Верховную Раду поступило заявление об отставке от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

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По его словам, заявление Кулебы будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

По словам двух собеседников LIGA.net в руководстве фракции Слуга народа, голосование по увольнению Кулебы состоится 4 сентября.

Они рассказали, что назначение преемника Кулебы запланировано на 5 сентября. Главным кандидатом является Андрей Сибига, ныне первый заместитель министра иностранных дел.

3 сентября глава "слуг" в Раде заявил, что более 50% штатной численности Кабинета министров претерпит изменения – на этой неделе можно ожидать "большую перезагрузку правительства".

В тот же день LIGA.net писала, что на этой неделе ВРУ должна уволить главу МИД Кулебу.

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