Верещук со второй попытки уволили из Минреинтеграции

Ирина Верещук (Фото: Facebook-аккаунт Верещук)

Верховная Рада на заседании 5 сентября проголосовала за увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Об этом сообщил депутат от Голоса Ярослав Железняк.

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По его словам, парламент повторно рассмотрел и поддержал увольнение Верещук. "За" проголосовали 255 депутатов.

4 сентября не хватило голосов, чтобы уволить министра. Тогда отставку Верещук поддержали только 214 депутатов.

В тот же день Верещук сообщила, что переходит на должность замглавы Офиса президента.

Верещук была назначена главой Минреинтеграции в ноябре 2021 года. До этого она в течение пяти лет была городской головой Равы-Русской Львовской области.

В 2019 году Верещук баллотировалась в парламент по партийному списку Слуги народа под №29. На местных выборах в 2020 году она стала официальным кандидатом на должность мэра Киева от политической силы.

Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

3 сентября глава "слуг" в Раде заявил, что более 50% Кабинета министров будет изменено – на этой неделе можно ожидать "большую перезагрузку правительства".

4 сентября Рада проголосовала за отставку министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. Также уволен Денис Малюська с должности министра юстиции.

Зеленский пока не берется прогнозировать, какие должности могут получить министры после отставки – еще рано об этом говорить.

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