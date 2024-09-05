Рада призначила Стефанішину головою Мін'юсту

Ольгу Стефанішину призначили головою Мін'юсту. Вона також залишиться віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Ольга Стефанішина (Фото: ЕРА)

Верховна Рада на засіданні 5 вересня призначила Ольгу Стефанішину на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністерки юстиції. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

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"За" проголосували 253 парламентарі.

3 вересня вже колишній міністр юстиції Денис Малюська написав заяву про звільнення.

Про таку заміну у липні повідомляла Українська правда. Тоді Малюська іронізував з приводу цієї інформації, а співрозмовники LIGA.net у Верховній Раді теж не мали інформації щодо запланованих кадрових змін.

Раніше 5 вересня парламент проголосував за звільнення Дмитра Кулеби з посади глави МЗС, призначивши на цю посаду його першого заступника Андрія Сибігу.

Також було звільнено Ірину Верещук з посади глави Мінреінтеграції.

4 вересня Рада проголосувала за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. Президент того ж дня звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника ОП Єрмака.

Зеленський поки не береться прогнозувати, які посади можуть отримати міністри після відставки – каже, ще рано про це говорити.

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