Рада призначила Стефанішину головою Мін'юсту
Ольга Стефанішина (Фото: ЕРА)

Верховна Рада на засіданні 5 вересня призначила Ольгу Стефанішину на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністерки юстиції. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

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"За" проголосували 253 парламентарі.

3 вересня вже колишній міністр юстиції Денис Малюська написав заяву про звільнення. 

Про таку заміну у липні повідомляла Українська правда. Тоді Малюська іронізував з приводу цієї інформації, а співрозмовники LIGA.net у Верховній Раді теж не мали інформації щодо запланованих кадрових змін.

Раніше 5 вересня парламент проголосував за звільнення Дмитра Кулеби з посади глави МЗС, призначивши на цю посаду його першого заступника Андрія Сибігу.

Також було звільнено Ірину Верещук з посади глави Мінреінтеграції.

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