Зеленський прокоментував звільнення в Кабміні. Прогнозувати майбутнє Кулеби та інших не став

Глава держави сказав, що ще рано говорити про те, чим займатимуться ті чи інші міністри, які йдуть із посад

Володимир Зеленський (Фото - ОП)

Президент Володимир Зеленський прокоментував звільнення у Кабінеті міністрів, зокрема заплановану відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Проте не став прогнозувати, чим Кулеба або інші посадовці будуть займатись надалі. Про це він сказав на спільному брифінгу із прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Зеленського запитали, чого він очікує від нових членів уряду, зокрема від МЗС, і чи відомо, яку посаду обійме Кулеба після звільнення.

"Я вже говорив про перезавантаження нашого Кабінету міністрів, багатьох міністерств <…> Нам сьогодні потрібна нова енергія. І ці кроки пов’язані тільки з посиленням нашої держави на різних напрямках. Міжнародна політика, дипломатія не є виключенням", – сказав президент.

Він додав, що не може прогнозувати, чим конкретно буде займатись той чи інший міністр – відповіді на це будуть, коли їм запропонують певні посади, а на сьогодні говорити про це ще рано.

3 вересня голова "слуг" у Раді заявив, що понад 50% штатної чисельності Кабінету міністрів зазнає змін – цього тижня можна очікувати "велике перезавантаження уряду".

4 вересня Рада проголосувала за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. Також звільнено Дениса Малюську з посади міністра юстиції.

Водночас для звільнення Ірини Верещук із посади глави Мінреінтеграції не вистачило голосів. Відставку Дмитра Кулеби з посади глави МЗС Рада не розглянула – в СН кажуть, що "просто не встигли".

Читайте також: Зеленський звільнив заступника Єрмака Шурму