Замена Тимошенко. Замглавы Офиса президента официально назначен Алексей Кулеба

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Кулебу заместителем главы Офиса президента. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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"Назначить Кулебу Алексея Владимировича заместителем руководителя Офиса президента Украины", – говорится в указе Зеленского.

Также указами президента уволены с должностей главы Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Херсонской и Киевской областных военных администраций – соответственно Валентин Резниченко, Александр Старух, Дмитрий Живицкий, Ярослав Янушевич и Алексей Кулеба.

Кулеба будет отвечать на Банковой за региональную политику – то, что ранее было в ведении Кирилла Тимошенко.

В 2019-2021 годах Кулеба был главой департамента благоустройства Киевской городской государственной администрации. На эту должность его назначил мэр Виталий Кличко по рекомендации Ермака, который в то время был советником президента.

Тимошенко в ходе президентской кампании 2019 года работал в штабе Зеленского, отвечал за медиа и креатив избирательной кампании, входил в оргкомитет инаугурации.

Осенью 2022 года журналисты выяснили, что Тимошенко ездит на "гуманитарном" Chevrolet Tahoe. Он заявил, что это авто для фронта не подходит. Позднее он сменил служебный автомобиль.

Тимошенко был замглавы ОП с 21 мая 2019 года по 23 января 2023 года.

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Наталія Медведєва

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