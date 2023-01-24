Замена Тимошенко. Замглавы Офиса президента официально назначен Алексей Кулеба
Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Кулебу заместителем главы Офиса президента. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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"Назначить Кулебу Алексея Владимировича заместителем руководителя Офиса президента Украины", – говорится в указе Зеленского.
Также указами президента уволены с должностей главы Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Херсонской и Киевской областных военных администраций – соответственно Валентин Резниченко, Александр Старух, Дмитрий Живицкий, Ярослав Янушевич и Алексей Кулеба.
Кулеба будет отвечать на Банковой за региональную политику – то, что ранее было в ведении Кирилла Тимошенко.
В 2019-2021 годах Кулеба был главой департамента благоустройства Киевской городской государственной администрации. На эту должность его назначил мэр Виталий Кличко по рекомендации Ермака, который в то время был советником президента.
- Тимошенко в ходе президентской кампании 2019 года работал в штабе Зеленского, отвечал за медиа и креатив избирательной кампании, входил в оргкомитет инаугурации.
- Осенью 2022 года журналисты выяснили, что Тимошенко ездит на "гуманитарном" Chevrolet Tahoe. Он заявил, что это авто для фронта не подходит. Позднее он сменил служебный автомобиль.
- Тимошенко был замглавы ОП с 21 мая 2019 года по 23 января 2023 года.
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