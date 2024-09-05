Рада призначила заступника Єрмака Олексія Кулебу міністром розвитку громад та територій
Верховна Рада на засіданні 5 вересня погодила призначення Олексія Кулеби на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.
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"За" проголосували 240 нардепів.
У 2023 році президент Володимир Зеленський призначив Олексія Кулебу заступником керівника Офісу президента замість Кирила Тимошенка. Раніше Кулеба був головою Київської обласної адміністрації двічі: з 8 лютого до 15 березня 2022 року та з 21 травня 2022 року до 24 січня 2023 року.
З листопада 2019 року він очолював Департамент міського благоустрою Київської міської ради, а з січня 2021 року до лютого 2022 року був першим заступником голови КМДА з питань самоврядування.
- 5 вересня парламент проголосував за звільнення Дмитра Кулеби з посади глави МЗС, призначивши на цю посаду його першого заступника Андрія Сибігу.
- Також було звільнено Ірину Верещук з посади глави Мінреінтеграції.
- Ольгу Стефанішину призначили на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністерки юстиції.
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