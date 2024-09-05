Зеленський звільнив трьох замів Єрмака: двоє вже пішли на Кабмін, про третю невідомо

До призначення в ОП Юлія Соколовська була міністеркою соціальної політики

Юлія Соколовська (Фото: AnnaYa22)

Президент Володимир Зеленський своїми указами звільнив трьох заступників очільника Офісу президента Андрія Єрмака. Відповідні документи з'явилися на сайті голови держави.

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Так, президент звільнив Миколу Точицького та Олексія Кулебу – перший очолив Міністерство культури та стратегічних комунікацій, другий став віцепрем'єр-міністром з відновлення України — міністром розвитку громад та територій.

Також Зеленський звільнив Юлію Соколовську – про її подальшу долю у державному управлінні наразі невідомо.

До призначення в ОП у березні 2020 року вона була міністеркою соціальної політики (з серпня 2019-го)

Раніше, 3 вересня, голова держави звільнив ще одного заступника Єрмака – Ростислава Шурму. Станом на зараз, його теж нікуди не призначали.

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