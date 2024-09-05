Зеленський звільнив трьох замів Єрмака: двоє вже пішли на Кабмін, про третю невідомо
Президент Володимир Зеленський своїми указами звільнив трьох заступників очільника Офісу президента Андрія Єрмака. Відповідні документи з'явилися на сайті голови держави.
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Так, президент звільнив Миколу Точицького та Олексія Кулебу – перший очолив Міністерство культури та стратегічних комунікацій, другий став віцепрем'єр-міністром з відновлення України — міністром розвитку громад та територій.
Також Зеленський звільнив Юлію Соколовську – про її подальшу долю у державному управлінні наразі невідомо.
До призначення в ОП у березні 2020 року вона була міністеркою соціальної політики (з серпня 2019-го)
Раніше, 3 вересня, голова держави звільнив ще одного заступника Єрмака – Ростислава Шурму. Станом на зараз, його теж нікуди не призначали.
- 3 вересня голова "слуг" у Раді заявив, що понад 50% Кабінету міністрів буде змінено – цього тижня можна очікувати "велике перезавантаження уряду".
- 4 вересня Рада проголосувала за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. Також звільнено Дениса Малюську з посади міністра юстиції.
- 5 вересня парламент проголосував за звільнення Дмитра Кулеби з посади глави МЗС, призначивши на цю посаду його першого заступника Андрія Сибігу.
- Також було звільнено Ірину Верещук з посади глави Мінреінтеграції.
- Ольгу Стефанішину призначили на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністерки юстиції.
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