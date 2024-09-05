Продовжуються ротації в Кабміні. Рада проголосувала за ще трьох нових міністрів

Матвій Бідний (Фото: Facebook Мінспорту)

Верховна Рада на засіданні 5 вересня призначила Матвія Бідного міністром молоді та спорту, Миколу Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій, а також Наталю Калмикову – главою міністерства у справах ветеранів. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

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"За" призначення Бідного проголосували 239 депутатів, Точицького – 252.

До цього рішення Матвій Бідний був виконувачем обов'язків Мінспорту.

Він має чотири дипломи: тренера-викладача (Національний університет фізичного виховання та спорту України, 2001), фінансового спеціаліста (Київський національний торговельно-економічний університет, 2004), комерційного та трудового права (Міжрегіональна академія управління персоналом, 2008) і публічного управління (Національна академія державного управління при Президентові України, 2020).

У трудовій кар'єрі Матвій Бідний спочатку вісім років працював тренером, а потім керував фітнес-клубом.

У 2011 році був помічником керівника в юридичній компанії, а згодом менеджером з продажу. Після цього працював менеджером з автоперевезень, помічником-консультантом депутата та спеціалістом у департаменті фізичної культури Мінспорту. Невдовзі очолив департамент і став заступником міністра. З 9 листопада 2023 року виконував обов’язки міністра молоді та спорту.

Микола Точицький розпочав свою кар'єру як аташе (нижчий дипломатичний ранг співробітників дипмісій, – Ред.) і поступово просувався до посад консула, постійного представника України при Раді Європи, а також посла України у Бельгії та Люксембургу. До квітня 2024 року він був заступником вже колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, після чого став заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Микола Точицький (Фото: Facebook/Kris Beckers)

Наталю Калмикову призначили на посаду глави міністерства у справах ветеранів. "За" – 256 нардепів.

Калмикова закінчила Вінницький національний медичний університет і Вінницьку академію безперервної освіти, отримавши спеціальність "Магістр публічного управління та адміністрування". Вона також навчалася у бізнес-школі MIM-Kyiv за програмою MBA та завершила програму Fulbright Research and Development в Університеті штату Нью-Йорк у Буффало. Про це пише Міноборони.

Протягом останніх 20 років Калмикова працювала лікарем-інтерном, медичним консультантом, консультантом з маркетингу і менеджером благодійної організації "Міжнародний благодійний фонд Повернись живим". З червня по грудень 2021 року вона була радницею з гендерних питань Командування Сухопутних військ ЗСУ, а до вересня 2023 року — виконавчою директоркою Українського ветеранського фонду.