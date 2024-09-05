Продовжуються ротації в Кабміні. Рада проголосувала за ще трьох нових міністрів

Продовжуються ротації в Кабміні. Рада проголосувала за ще трьох нових міністрівдоповнено
Верховна Рада на засіданні 5 вересня призначила Матвія Бідного міністром молоді та спорту, Миколу Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій, а також Наталю Калмикову – главою міністерства у справах ветеранів. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.
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"За" призначення Бідного проголосували 239 депутатів, Точицького – 252.
До цього рішення Матвій Бідний був виконувачем обов'язків Мінспорту.
Він має чотири дипломи: тренера-викладача (Національний університет фізичного виховання та спорту України, 2001), фінансового спеціаліста (Київський національний торговельно-економічний університет, 2004), комерційного та трудового права (Міжрегіональна академія управління персоналом, 2008) і публічного управління (Національна академія державного управління при Президентові України, 2020).
У трудовій кар'єрі Матвій Бідний спочатку вісім років працював тренером, а потім керував фітнес-клубом.
У 2011 році був помічником керівника в юридичній компанії, а згодом менеджером з продажу. Після цього працював менеджером з автоперевезень, помічником-консультантом депутата та спеціалістом у департаменті фізичної культури Мінспорту. Невдовзі очолив департамент і став заступником міністра. З 9 листопада 2023 року виконував обов’язки міністра молоді та спорту.
Микола Точицький розпочав свою кар'єру як аташе (нижчий дипломатичний ранг співробітників дипмісій, – Ред.) і поступово просувався до посад консула, постійного представника України при Раді Європи, а також посла України у Бельгії та Люксембургу. До квітня 2024 року він був заступником вже колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, після чого став заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Наталю Калмикову призначили на посаду глави міністерства у справах ветеранів. "За" – 256 нардепів.
Калмикова закінчила Вінницький національний медичний університет і Вінницьку академію безперервної освіти, отримавши спеціальність "Магістр публічного управління та адміністрування". Вона також навчалася у бізнес-школі MIM-Kyiv за програмою MBA та завершила програму Fulbright Research and Development в Університеті штату Нью-Йорк у Буффало. Про це пише Міноборони.
Протягом останніх 20 років Калмикова працювала лікарем-інтерном, медичним консультантом, консультантом з маркетингу і менеджером благодійної організації "Міжнародний благодійний фонд Повернись живим". З червня по грудень 2021 року вона була радницею з гендерних питань Командування Сухопутних військ ЗСУ, а до вересня 2023 року — виконавчою директоркою Українського ветеранського фонду.
- 5 вересня парламент проголосував за звільнення Дмитра Кулеби з посади глави МЗС, призначивши на цю посаду його першого заступника Андрія Сибігу.
- Також було звільнено Ірину Верещук з посади глави Мінреінтеграції.
- Ольгу Стефанішину призначили на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністерки юстиції.
- Заступника Єрмака Олексія Кулебу призначили на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій.
- Світлану Гринчук призначили міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів України.