Продолжаются ротации в Кабмине. Рада проголосовала за еще трех новых министров

5 сентября был назначен Матвей Бедный главой Минспорта, Николай Точицкий – министром культуры, а также Наталья Калмыкова – главой Минветеранов

Матвей Бедный (Фото: Facebook Минспорта)

Верховная Рада на заседании 5 сентября назначила Матвея Бедного министром молодежи и спорта, Николая Точицкого министром культуры и стратегических коммуникаций, а также Наталью Калмыкову – главой министерства по делам ветеранов. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

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"За" назначение Бедного проголосовали 239 депутатов, Точицкого – 252.

До этого решения Матвей Бедный был исполняющим обязанности Минспорта.

Он имеет четыре диплома: тренера-преподавателя (Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, 2001), финансового специалиста (Киевский национальный торгово-экономический университет, 2004), коммерческого и трудового права (Межрегиональная академия управления персоналом, 2008) и публичного управления (Национ Академия государственного управления при Президенте Украины, 2020).

В трудовой карьере Матвей Бедный сначала восемь лет работал тренером, а затем руководил фитнес-клубом.

В 2011 году был помощником руководителя в юридической компании, а затем менеджером по продажам. После этого работал менеджером по автоперевозкам, помощником-консультантом депутата и специалистом в департаменте физической культуры Минспорта. Вскоре возглавил департамент и стал замминистра. С 9 ноября 2023 исполнял обязанности министра молодежи и спорта.

Николай Точицкий начал свою карьеру как атташе (низший дипломатический ранг сотрудников дипмиссий – Ред .) и постепенно продвигался к должностям консула, постоянного представителя Украины при Совете Европы, а также посла Украины в Бельгии и Люксембурге. До апреля 2024 года он являлся заместителем уже бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы , после чего стал заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака .

Николай Точицкий (Фото: Facebook/Kris Beckers)

Наталью Калмыкову назначили на должность главы министерства по делам ветеранов. "За" – 256 нардепов.

Калмыкова окончила Винницкий национальный медицинский университет и Винницкую академию непрерывного образования, получив специальность "Магистр публичного управления и администрирования". Она также училась в бизнес-школе MIM-Kyiv по программе MBA и завершила программу Fulbright Research and Development в Университете штата Нью-Йорк в Буффало. Об этом пишет Минобороны.

В последние 20 лет Калмыкова работала врачом-интерном, медицинским консультантом, консультантом по маркетингу и менеджером благотворительной организации "Международный благотворительный фонд Вернися живым". С июня по декабрь 2021 она была советницей по гендерным вопросам Командования Сухопутных войск ВСУ, а до сентября 2023 – исполнительным директором Украинского ветеранского фонда.