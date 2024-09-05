Светлану Гринчук назначили главой Минокружения
Верховная Рада назначила Светлану Гринчук министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
"За" проголосовали 246 парламентариев. До этого Гринчук была заместителем министра энергетики.
В ведомстве характеризовали ее как эксперта по энергетике, изменению климата и охране окружающей среды.
Светлана Гринчук имеет опыт работы в украинском правительстве (Секретариат КМУ, Минсреды), международных финансовых учреждениях (Всемирный банк), международных проектах технической помощи (GIZ, USAID) и участвовала в переговорах в ООН, Энергетическом Сообществе, OECD и других организациях.
- 5 сентября парламент проголосовал за увольнение Дмитрия Кулебы с поста главы МИД, назначив на эту должность его первого заместителя Андрея Сибига.
- Также была уволена Ирина Верещук с должности главы Минреинтеграции.
- Ольгу Стефанишину назначили на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министра юстиции.
- Заместителя Ермака Алексея Кулебу назначили на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий.