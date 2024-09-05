Светлану Гринчук назначили главой Минокружения

Светлана Гринчук (Фото: Министерство энергетики)

Верховная Рада назначила Светлану Гринчук министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

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"За" проголосовали 246 парламентариев. До этого Гринчук была заместителем министра энергетики.

В ведомстве характеризовали ее как эксперта по энергетике, изменению климата и охране окружающей среды.

Светлана Гринчук имеет опыт работы в украинском правительстве (Секретариат КМУ, Минсреды), международных финансовых учреждениях (Всемирный банк), международных проектах технической помощи (GIZ, USAID) и участвовала в переговорах в ООН, Энергетическом Сообществе, OECD и других организациях.