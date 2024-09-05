Світлану Гринчук призначили главою Міндовкілля

Світлана Гринчук (Фото: Міністерство енергетики)

Верховна Рада призначила Світлану Гринчук міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів України. Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.

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"За" проголосували 246 парламентарів. До цього Гринчук була заступницею міністра енергетики.

У відомстві характеризували її як експертку з енергетики, зміни клімату та охорони навколишнього середовища.

Світлана Гринчук має досвід роботи в українському уряді (Секретаріат КМУ, Міндовкілля), міжнародних фінансових установах (Світовий банк), міжнародних проєктах технічної допомоги (GIZ, USAID) і брала участь у переговорах в ООН, Енергетичному співтоваристві, OECD та інших організаціях.