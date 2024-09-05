Світлану Гринчук призначили главою Міндовкілля
Верховна Рада призначила Світлану Гринчук міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів України. Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
"За" проголосували 246 парламентарів. До цього Гринчук була заступницею міністра енергетики.
У відомстві характеризували її як експертку з енергетики, зміни клімату та охорони навколишнього середовища.
Світлана Гринчук має досвід роботи в українському уряді (Секретаріат КМУ, Міндовкілля), міжнародних фінансових установах (Світовий банк), міжнародних проєктах технічної допомоги (GIZ, USAID) і брала участь у переговорах в ООН, Енергетичному співтоваристві, OECD та інших організаціях.
- 5 вересня парламент проголосував за звільнення Дмитра Кулеби з посади глави МЗС, призначивши на цю посаду його першого заступника Андрія Сибігу.
- Також було звільнено Ірину Верещук з посади глави Мінреінтеграції.
- Ольгу Стефанішину призначили на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністерки юстиції.
- Заступника Єрмака Олексія Кулебу призначили на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій.