Зеленский встретился со "слугами": в Кабмине будет еще девять ротаций

Владимир Зеленский (Фото – ЕРА)

4 сентября вечером состоялось заседание фракции Слуга народа с участием президента Владимира Зеленского. В частности, собравшимся представили полный перечень запланированных ротаций в правительстве, сообщили LIGA.net два собеседника в руководстве фракции.

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По словам собеседников, основным месседжем президента было то, что "нужна новая энергия".

Запланированы следующие девять ротаций:

→ Ольга Стефанишина – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции;

→ Алексей Кулеба – вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий;

→ Андрей Сибига – министр иностранных дел;

→ Николай Точицкий – министр культуры и стратегических коммуникаций;

→ Матвей Бедный – министр молодежи и спорта;

→ Виталий ⁠Коваль – министр аграрной политики и продовольствия;

→ Светлана ⁠Гринчук – министр защиты окружающей среды и природных ресурсов;

→ Наталья ⁠Калмыкова – министр по делам ветеранов;

→ Герман Сметанин – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Глава фракции СН Давид Арахамия позже подтвердил указанный список ротаций в правительстве, а также сообщил, что в Офис президента переходит Ирина Верещук, которая будет работать профильным заместителем руководителя ОП.

Кроме того, на заседании обсудили создание нового института в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев. По словам Арахамии, сейчас обсуждаются кандидаты, которые могли бы его возглавить.

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