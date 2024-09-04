Зеленский встретился со "слугами": в Кабмине будет еще девять ротаций
4 сентября вечером состоялось заседание фракции Слуга народа с участием президента Владимира Зеленского. В частности, собравшимся представили полный перечень запланированных ротаций в правительстве, сообщили LIGA.net два собеседника в руководстве фракции.
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По словам собеседников, основным месседжем президента было то, что "нужна новая энергия".
Запланированы следующие девять ротаций:
→ Ольга Стефанишина – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции;
→ Алексей Кулеба – вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий;
→ Андрей Сибига – министр иностранных дел;
→ Николай Точицкий – министр культуры и стратегических коммуникаций;
→ Матвей Бедный – министр молодежи и спорта;
→ Виталий Коваль – министр аграрной политики и продовольствия;
→ Светлана Гринчук – министр защиты окружающей среды и природных ресурсов;
→ Наталья Калмыкова – министр по делам ветеранов;
→ Герман Сметанин – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Глава фракции СН Давид Арахамия позже подтвердил указанный список ротаций в правительстве, а также сообщил, что в Офис президента переходит Ирина Верещук, которая будет работать профильным заместителем руководителя ОП.
Кроме того, на заседании обсудили создание нового института в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев. По словам Арахамии, сейчас обсуждаются кандидаты, которые могли бы его возглавить.
- 3 сентября глава "слуг" в Раде заявил, что более 50% Кабинета министров будет изменено – на этой неделе можно ожидать "большую перезагрузку правительства".
- 4 сентября Рада проголосовала за отставку министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. Также уволен Денис Малюська с должности министра юстиции.
- В то же время для увольнения Ирины Верещук с должности главы Минреинтеграции не хватило голосов. Отставку Дмитрия Кулебы с поста главы МИД Рада не рассмотрела – в СН говорят, что "просто не успели".
- Зеленский пока не берется прогнозировать, какие должности могут получить министры после отставки – сказал, еще рано об этом говорить.
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